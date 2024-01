Milei quita hierro al golpe judicial a su decreto: "Los partidos tienen 90 minutos"

La Cámara del Trabajo emite una segunda medida cautelar contra la reforma laboral



MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha restado importancia a los obstáculos judiciales y políticos a las reformas que ya ha comenzado a emprender, entre ellos el decreto que fomenta la desregulación económica, y ha confiado en que "todo va a salir adelante", independientemente de los contratiempos a corto plazo: "Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final".

Un día después de que la Cámara Nacional de Trabajo suspendiese la parte del decreto relativa a la reforma laboral y mientras crecen las dudas sobre el recorrido de sus propuestas en el Congreso, Milei ha afirmado en una entrevista radiofónica que "no hacer nada" o continuar "haciendo lo mismo" es "infinitamente peor" para Argentina.

El mandatario ha prometido "trabajar a brazo partido para evitar la crisis". "No quiero una Argentina con un 98 por ciento de pobres y la mitad de indigentes", ha zanjado Milei, que no obstante ha admitido que los resultados de sus reformas no se verán con efecto inmediato, sino en 15 años, cuando espera que Argentina sea uno de los países "más ricos del mundo", informa la agencia Télam.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Milei incluye unas 300 leyes y con él se busca desregular la economía, aplicar un estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, modificar el mercado laboral y los planes de salud, derogar la ley de alquileres y privatizar empresas públicas, entre otras medidas.

Los mismos jueces que adoptaron el miércoles las medidas cautelares para paralizar la reforma laboral han firmado este jueves una segunda decisión en este sentido, en este caso en respuesta a una petición de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), a la espera de que el texto sea examinado a fondo.

El Gobierno ya avanzó el miércoles que apelaría las medidas cautelares y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha confirmado que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, alegando razones de "incompetencia" por considerar que corresponde al fuero contencioso y no al laboral decidir sobre este caso.

"Era algo que esperábamos (...) Hasta hoy no estábamos notificados de este fallo. Cuando se formalice, haremos la apelación", ha explicado el portavoz, que ha vuelto a defender el decreto como instrumento para proteger a los trabajadores y ha negado cualquier tipo de disputa interna por la batería de medidas anunciadas en estas últimas semanas --"todo es rumor", ha señalado--.