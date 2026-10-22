Argentina incluye en su lista de grupos terroristas al Cártel de Sinaloa y a las disidencias de las FARC

Javier Milei, presidente de Argentina. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha incluido en la lista de organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa y Familia Michoacana, así como a las colombianas disidencias de las FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al grupo criminal ecuatoriano Los Tiguerones.

Milei ha destacado en un comunicado la capacidad operativa y la expansión regional de estos grupos como motivos suficientes para ser incluidos en la 'lista negra' de Argentina por los riesgos que supone para la seguridad nacional.

De los cárteles mexicanos ha remarcado que son organizaciones criminales de carácter transnacional, dedicadas al narcotráfico, la extorsión y los secuestros, entre otros delitos, que ya han sido incluidas en las lista de otros países, como es el caso de Estados Unidos.

Con su inclusión, Argentina está "saldando una deuda en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo", ha dicho. Con respecto a Los Tiguerones, resalta que se trata de "una de las organizaciones criminales más violentas de la región" y que Argentina ya catalogó como terrorista a otro grupo similar, Los Chone Killers.

En lo que atañe a las guerrillas colombianas, Milei ha aprovechado para, en su tono habitual, apuntar que estos grupos nacieron bajo los principios del marxismo-leninismo y cuyas "delirantes ideas" en la práctica han causado "uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina".

"Su capacidad operativa y su expansión regional son estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", ha advertido.