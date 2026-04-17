El BID elevará en 2026 su financiación a Argentina a niveles récord y respaldará créditos por 466,3 millones

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene en el Foro de Davos (Suiza). - Harold Cunningham/World Economic / DPA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incrementará este año la financiación que presta a Argentina, que podría superar el récord de 7.200 millones de dólares (6.104 millones de euros), y ha anunciado una garantía por 550 millones de dólares (466,3 millones de euros) a los créditos que el Gobierno suscriba con bancos privados.

La organización prevé que sus operaciones con el Estado argentino excedan los 5.000 millones de dólares (4.239 millones de euros), cuantía dentro de la cual figurarían dichos 550 millones. Este apoyo se destinará a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas a nivel provincial y a financiar al sector privado.

De su lado, BID Invest, el brazo inversor de BID para el sector privado, proyecta movilizar unos 2.200 millones de dólares (1.865 millones de euros). Estos fondos fortalecerán la infraestructura social y productiva de Argentina, ampliarán el acceso a la sanidad, impulsarán la economía digital y financiarán a las pymes.

También promoverá proyectos sostenibles agroindustriales y de manufacturas de exportación, así como inversiones para mejorar la seguridad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio.

La cifra de 7.200 millones supone un incremento del respaldo del BID frente a los cerca de 5.000 millones de dólares (4.239 millones de euros) de 2025.

"El Gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento", ha afirmado el presidente de BID, Ilan Goldfajn.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ha afirmado en un 'post' de 'X' que el acuerdo permitirá "refinanciar deuda más cara por deuda más barata", reduciendo el coste por el servicio de deuda.

La garantía del BID de 550 millones se sumará a la obtenida este mismo jueves desde el Banco Mundial por 2.000 millones de dólares (1.695 millones de euros), que ofreció dar cobertura por esta cantidad a los préstamos que Buenos Aires está negociado con bancos privados.

El Ejecutivo de Javier Milei parece encaminado a asegurarse, así, un tipo de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que salir a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9%.

ACUERDO TÉCNICO CON EL FMI

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina alcanzaron el miércoles un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión de su programa de reformas económicas que abre la puerta a que la nación sudamericana acceda a un pago de unos 1.000 millones de dólares (847,7 millones de euros).

Según explicó la agencia en un comunicado, el pacto está respaldado por el Programa de Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses de duración. Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI dé su beneplácito, Argentina podrá disponer del capital.