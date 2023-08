Argentina.- Bullrich y Milei se muestran en contra de la entrada de Argentina a los BRICS

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del opositor Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, y el ultraliberal Javier Milei, al frente de la coalición La Libertad Avanza, se han mostrado en contra del ingreso de Argentina al bloque de los BRICS.

Bullrich ha asegurado este jueves que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado su decisión en el marco de una "situación de enorme debilidad" mientras no está ejerciendo el cargo y en un momento "en el que se desarrolla la guerra en Ucrania".

La opositora --también exministra de Seguridad durante la Presidencia de Mauricio Macri-- ha agregado además durante un encuentro del Consejo de las Américas que Argentina estará junto a Irán, "país que tiene una herida abierta", según ha recogido el diario 'Clarín'.

En respuesta, Fernández ha asegurado en una entrevista a Radio Perfil que "no está entendiendo lo que está diciendo" y que espera que no sea presidenta. "El problema es cuando la política exterior empieza a ideologizarse. La política exterior no tiene ideología sino intereses", ha agregado, según ha recogido el diario 'La Nación'.

Por otro lado, Bullrich también ha defendido durante su intervención que, de llegar a ocupar el cargo que ahora ostenta Fernández, levantará el 'cepo' al dólar y se pondrá manos a la obra para elaborar nuevas directrices en el Banco Central.

Por su parte, el ultraliberal Milei ha aseverado que el "alineamiento" en geopolítica de Argentina "es Estados Unidos e Israel". "Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", ha dicho, para luego resaltar que esto no implica que el sector privado "pueda comercializar con quien le dé la gana".

"Este modelo que solo sirve para la casta. La casta no solo son los políticos ladrones, sino empresarios prebendarios a los que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada; los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representarlos y de los micrófonos ensobrados", ha sentenciado.

Milei ha prometido además durante su discurso bajar los impuestos, eliminar las regulaciones, y realizar una reforma de la Ley de Ministerios para sustentar el gobierno sobre ocho carteras. Asimismo, ha asegurado que eliminará al Banco Central.