Milei y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en la cumbre del G20 en Brasil

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Río de Janeiro (Brasil) a inicios de la próxima semana, después de que el mandatario argentino sostuviera en la campaña electoral que no promovería relaciones con este tipo de países.

"El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20. Fin", ha declarado el portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

La Casa Rosada despejó así las dudas sobre este encuentro, el primero entre ambos presidentes.

A finales del pasado septiembre, Milei declaró que realizará un viaje a China en enero de 2024 con motivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y se mostró "muy gratamente" sorprendido con el gigante asiático, al que considera como un socio comercial "muy interesante" debido a que "no exigen nada".

"China la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", afirmó entonces.

No obstante, Milei llegó a la Casa Rosada tras una campaña marcada por un mensaje anticomunista y en la que llegó a afirmar que no promovería relaciones con este tipo de países, entre los que incluyó a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Nicaragua y a la propia China.