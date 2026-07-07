Diputados de Argentina piden a Milei rechazar ante la ONU el bloqueo de EEUU sobre Cuba

Archivo - Imagen de archivo del Congreso de Argentina en Buenos Aires. - Sebastián Hipperdinger - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados del Congreso de Argentina ha aprobado una resolución para pedir al Gobierno encabezado por el presidente del país, Javier Milei, rechazar ante Naciones Unidas el bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre Cuba, una política que han calificado como "genocida" y que esperan "rectificar".

El documento pide al Ministerio de Exteriores de Argentina y a la representación permanente del país ante la ONU "votar a favor del levantamiento inmediato, total e incondicional de estas medidas coercitivas unilaterales". Así, han rechazado con contundencia el "bloqueo económico, comercial, financiero y energético" sobre la isla.

La resolución ha salido adelante tan solo horas antes de que se celebre la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, convocada para este mismo martes, con el objetivo de abrir le debate sobre la situación política en la isla y la grave crisis que atraviesa.

Así, el texto afirma que la política de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, supone un "bloqueo genocida" y apunta a que "constituye una privación deliberada de las condiciones materiales de vida para la población cubana". Además, lamenta que sea utilizada como "instrumento de presión política".

En este sentido, han hecho hincapié en que estas restricciones "tienen un impacto directo en los servicios esenciales de la isla, como hospitales, agua potable, conservación de alimentos y medicamentos", entre otros, por lo que se pide al Gobierno de Milei una "rectificación" cuanto antes.

"Queremos sostener, en todos los ámbitos multilaterales pertinentes, una posición conforme a los principios de soberanía, igualdad jurídica de los Estados, no intervención, libre determinación de los pueblos, cooperación internacional, defensa de los Derechos Humanos y prohibición de la coerción económica unilateral y extraterritorial", sostiene el documento.