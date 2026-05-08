Un exasesor de Milei, imputado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, presenta un informe de gestión ante el Congreso, en el que respalda al Gobierno del presidente Javier Milei, al tiempo que se enfrenta a las preguntas y críticas de los diputados de la oposición - Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El exasesor del presidente de Argentina y ex director de Nucleoeléctrica, Demian Riedel, ha sido imputado este viernes por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de tarjetas de crédito corporativas.

El economista argentino habría utilizado la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa estratégica del Estado argentino encargada de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes nucleares, para gastos personales. Entre los gastos se incluirían discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías y casas de ropa femenina.

La causa ha sido abierta por el fiscal federal Ramiro González y se le ha acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Uno de los informes que habría sido ofrecido al Congreso ha incluido fechas, descripciones de operaciones e importes que corresponderían a actividades durante casi un año. Según el dictamen fiscal, los movimientos "surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa".

A su vez, el fiscal ha remarcado que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, por lo que más personas con tarjetas adicionales podrían estar implicadas.

El detalle de los gastos de la tarjeta se conoció hace una semana a partir de un anexo del informe de gestión que presentó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso. Entonces Reidiel buscó alejarse de la polémica calificándola de "mala fe absoluta" y pidió que se investigue "hasta el último peso". "Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada", escribió en una publicación en sus redes sociales.