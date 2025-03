La Fiscalía de Argentina investiga al asesor de Milei por amenazas y coacciones contra un diputado

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía federal de Argentina ha abierto una investigación contra Santiago Caputo, principal asesor del presidente del país, Javier Milei, después de que el diputado Facundo Manes presentara una denuncia penal en su contra por amenazas y coacciones en un incidente que fue grabado y ahora circula en redes sociales.

"Paso a formular el correspondiente requerimiento de instrucción, impulsando la acción penal con el objeto de determinar si existió una amenaza coactiva", reza un escrito del fiscal Ramiro González al que ha tenido acceso el diario argentino 'Clarín'.

El diputado Manes presentó el miércoles una denuncia contra Caputo por amenazas y coacciones tras un incidente en la Cámara de Diputados durante el inicio de Sesiones Ordinarias. En redes sociales circulan vídeos breves en los que se observa al asesor de Milei dar una palmada en el pecho y tocar la cara del diputado.

Desde el Gobierno salieron inicialmente al paso para denunciar que "los hechos relatados son mentira" y que en lo ocurrido "no hay ningún delito cometido". Para esclarecer lo ocurrido, la Fiscalía ha solicitado a los titulares del Parlamento que "remitan la totalidad del material audiovisual" vinculado a los hechos.

Manes, diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) denunció que el asesor de Milei en un momento de la sesión le dijo "te voy a hacer mierda" y más tarde se le acercó "rodeado de varias personas" e hizo "un acercamiento cara a cara muy intimidante" para, a continuación, levantar su mano y colocarla sobre el rostro del diputado.

"Levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante (...) 'Vos no me conoces a mí. Ya me vas a conocer'", remachó el diputado de la UCR en su reconstrucción de los hechos.