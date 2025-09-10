La Fiscalía argentina pide la revocación del proceso al expresidente Sergio Camello

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Cámara Federal de Argentina ha solicitado este martes la revocación del procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que lo investiga por unas supuestas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias públicas durante su mandato, de 2019 a 2023.

El fiscal José Agüero Iturbe ha considerado que todavía faltan pruebas y testimonios suficientes, como la declaración del que fuera ministro de Exteriores con Fernández, Santiago Cafiero, según ha recogido el diario 'La Nación'.

En esta línea, ha propuesto que se dicte la falta de mérito del exmandatario, pese a que el juez Sebastián Casanello considerase hace dos meses que existían elementos suficientes para procesar a Fernández por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

También ha pedido que se revoque el proceso la defensa del exdirigente argentino, alegando que violó el principio de congruencia al sostener que existen diferencias entre los hechos que provocaron la investigación y el procesamiento dictado en julio por el juez Casanello, que, según sus abogados, introdujo nuevos elementos.

Según el magistrado Casanello, el expresidente habría intervenido para favorecer los intereses económicos del corredor de seguros Héctor Martínez Sosa --también acusado como partícipe del delito atribuido al entonces mandatario--, quien pertenecería a "su círculo íntimo" y había sido el principal cliente del exdirigente entre 2010 y 2019, cuando éste trabajaba como abogado y lobista.

Fernández se enfrenta a una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua por este caso, que también le ha traído como consecuencia un embargo sobre sus bienes por más de 14.600 millones de pesos argentinos (unos 9,9 millones de euros).