ARGENTINA.- Francos minimizó “diferencias” de Milei y la vice. Estimó “natural” una alianza electoral con el PRO

BUENOS AIRES, 26 Ago. (Mario Poliak) -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió "diferencias" entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque intentó minimizarlas al afirmar que "sustancialmente, piensan lo mismo".

Asimismo, estimó como "natural" una posible confluencia electoral con el PRO de Mauricio Macri, pese a las habituales fricciones entre ambos dirigentes conservadores.

Según su opinión, es "bastante natural" que ambas fuerzas políticas coincidan en listas comunes en las elecciones legislativas de 2025, al recordar que ambos comparten el mismo electorado que le permitió al libertario ganar la Presidencia en el balotaje del año pasado.

"No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino, pero no lo descarto. El PRO es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei, pero no veo por qué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas", dijo.

Sin embargo, no señaló qué exigencias podría aceptar el líder libertario y cuáles no de parte de Macri, quien viene pugnando por más lugares para sus hombres en el Gobierno.

Mientras tanto, Francos admitió que no le pareció adecuada la conducta de los legisladores del PRO en rechazar los fondos reservados de la SIDE.

"Se constituyó la Comisión de Seguimiento el martes y el miércoles Diputados rechazó el DNU por el cual se ponía una partida presupuestaria para la SIDE. Es ilógico cuando esa comisión ni llamó al secretario para ver en qué se va a gastar la plata", razonó.

Es impensado que una acción de esa naturaleza los diputados macristas la hayan definido sin hablarlo con su jefe político. Lo mismo ocurrió con la aprobación con dos tercios del Senado del nuevo cálculo de haberes jubilatorios.

No obstante, Macri concurrió a Olivos al día siguiente, invitado por Milei a "comer milanesas", y allí le ofreció las explicaciones del caso.

Lo cierto es que, mientras Milei al día siguiente sostuvo que "no me dejaron satisfecho" las justificaciones del ex mandatario, éste difundió un documento en el que anunció que apoyará el veto que el actual presidente ya adelantó que piensa aplicar sobre la ley sancionada por ambas cámaras.

En cuanto a la relación Milei-Villarruel, el jefe de Gabinete reconoció que entre ambos hay "diferencias de opinión" sobre algunas decisiones del Gobierno, pero descartó que la vicepresidenta esté realizando su propio juego político.

Según dijo, Villarruel "es una persona que tiene una imagen parecida a la del Presidente, pero tiene menos responsabilidad política; está en el Senado", recordó, y agregó que, en consecuencia, "es normal que pueda haber diferencias, a mí no me preocupa. Sustancialmente creo que piensan lo mismo", cerró.