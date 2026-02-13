El Gobierno de Argentina denuncia por terrorismo a los implicados en los altercados ante el Congreso

Protestas ante el Congreso de Argentina - Europa Press/Contacto/Rosana Alvarez Mullner

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha anunciado este viernes que denunciará por "terrorismo" a los participantes de los altercados ante la sede del Congreso durante la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente, Javier Milei, que contempla jornadas de trabajo de 12 horas.

Las protestas se saldaron con al menos 70 detenidos y la incautación, según la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de material explosivo en las mochilas de muchos de los participantes.

Monteoliva ha indicado además que hay 17 identificados sobre quienes recaerá una tipificación específicamente dirigida contra "integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social".

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, ha avisado de esta decisión en un mensaje en sus redes sociales.

"Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques", ha indicado el portavoz. "El que las hace, las paga. Fin", ha remachado Adorni.