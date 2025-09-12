El Gobierno de Milei veta la ley de reparto de los Aportes del Tesoro a las provincias

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acometido un nuevo veto este jueves, en esta ocasión contra la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, aprobada por el Congreso, alegando que afectaría al equilibrio fiscal y provocaría "una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias".

"El vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las Provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales, comprometiendo con ello los principios de equidad y solidaridad federal que la Constitución nacional impone", ha argumentado el Ejecutivo argentino en el decreto publicado.

El Gobierno de Milei ha alegado que la finalidad del texto aprobado por el Congreso "es financiar gasto corriente de las Provincias". "La norma sancionada contradice los criterios objetivos de reparto y la finalidad legalmente reconocida a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y se aparta de los principios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la legislación en materia de federalismo fiscal", reza el texto oficial.

"La verdadera solución al problema del reparto fiscal no radica en reformas parciales ni en decisiones coyunturales, sino en alcanzar un consenso amplio y duradero, capaz de dotar al federalismo argentino de un soporte esencial y estable que garantice el desarrollo equilibrado de todas las jurisdicciones", ha apuntado el Gobierno.

Este veto ha llegado apenas un día después de que el Ejecutivo publicase otros dos decretos rechazando las leyes de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria en la salud pediátrica, reiterando su compromiso de que, "independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal".