El jefe del Gabinete de Argentina niega haber cometido delitos y avanza que no renunciará a su cargo

El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, durante su intervención ante la Cámara de Diputados - Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, ha asegurado este miércoles no haber cometido "ningún delito" y recalcado que no tiene intención de dejar su cargo durante una larga e intensa sesión en la Cámara de Diputados del país sudamericano, y en el marco de las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", ha concluido el jefe del Gabinete argento para cerrar un discurso inicial de más de una hora y media de duración en el que, a preguntas sobre si va a renunciar a su cargo, ha asegurado que no pretende hacerlo.

"Quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la nación me confío el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia. Voy a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente", ha argüido, agradeciendo la presencia en la sala del mandatario del país, Javier Milei, junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y otros ministros.

La concurrencia del inquilino de la Casa Rosada, que se ha ubicado en el palco de la referida Cámara, para escuchar la exposición del informe de gestión gubernamental en el Parlamento ha supuesto una muestra de respaldo de la cúpula gobernante hacia un Adorni al cual el propio Milei ha animado entre aplausos y al grito de "¡Vamos Manuel!". Todo ello, en medio de una investigación en curso contra el jerarca rioplatense por supuesto enriquecimiento ilícito, tras salir a la luz informaciones relativas a su patrimonio y gastos en viajes.

A ese respecto, el jefe del Gabinete ha manifestado haber cumplido con sus obligaciones reguladas por la ley de ética pública, a la par que ha recordado que "aún" no ha vencido "el plazo" de su "declaración jurada", por lo que, ha indicado, "será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle" de su patrimonio.

"Los bienes que componen el patrimonio de mi grupo familiar se incluyen en el anexo reservado (...) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial, de acuerdo con el régimen normativo vigente", ha incidido Adorni apuntando a su vez que "solo frente a un requerimiento judicial" se puede compartir ese anexo.

"Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito", ha concluido el jefe del Gabinete argentino.