La Justicia argentina declara nulo el protocolo antipiquetes del Gobierno, que apelará la sentencia

Archivo - Una persona situada frente a una fila de policías antidisturbios en una manifestación en Buenos Aires, Argentina - Europa Press/Contacto/Daniella Fernandez Realin

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juez argentino ha declarado nulo el llamado protocolo antipiquetes impulsado en diciembre de 2023 por la exministra de Seguridad y ahora senadora Patricia Bullrich, que ha defendido la normativa como también lo ha hecho su sucesora, Alejandra Monteoliva, y la propia cartera, que ha anunciado que apelará la decisión.

El magistrado federal Martín Cormick ha declarado nulo el citado reglamento alegando carencias en la formalización del mismo y ha indicado que "las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad" en relación al protocolo "deberán --de modo individual-- denunciar ante la Justicia penal" tales actuaciones, según ha recogido la cadena Todo Noticias del dictamen.

Su decisión ha llegado a raíz de una demanda interpuesta por la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ha celebrado a través de la red social X que "la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales".

"En este proceso para pedir la inconstitucionalidad del protocolo se presentaron sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y muchos más. Es un triunfo colectivo", ha subrayado la organización.

En cambio, el Ejecutivo presidido por Javier Milei ha mostrado su descontento con la decisión y presentará una apelación, según ha anunciado el Ministerio de Seguridad en un comunicado en el que afirma que "sin Protocolo vuelve el caos".

"El protocolo es legítimo. Tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo porque es la herramienta que devolvió orden, previsibilidad y paz social", ha alegado la cartera, que defiende el reglamento porque, según argumenta, "permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar".

De este modo, el Ministerio ha defendido que esta regulación "no prohíbe, ordena", ya que "hay derecho a manifestar, pero con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio".

La actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, ha achacado el dictamen a "la vieja política" en un mensaje en la red social X en el que, en sintonía con el comunicado emitido, asegura que Seguridad no dará "un paso atrás" en este ámbito.

Tampoco ha gustado la decisión a la principal impulsora y valedora del protocolo antipiquetes, la actual senadora Patricia Bullrich, que, a través de X, ha repetido el mismo eslogan que Monteoliva. Asimismo, ha acusado al juez Cormick de posicionarse "siempre (...) contra el Gobierno" y ha argumentado que su decisión perjudica a "los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz".