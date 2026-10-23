La justicia argentina exculpa a Milei y a su hermana en la causa por la criptomoneda 'Libra'

El presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, el 21 de octubre de 2026 - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia argentina ha dictado este viernes el sobreseimiento del presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa 'Libra', la cual investigaba una presunta estafa detrás del lanzamiento de la criptomoneda que colapsó en un par de horas en febrero de 2025.

Siguiendo la recomendación del propio fiscal del caso, Eduardo Taino, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ha concluido que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna de las figuras penales analizadas, según ha recogido el diario argentino 'Clarín'.

Según la resolución, Taino argumentó que no hubo estafa porque el proyecto 'Libra' existió de "manera real", ya que la criptomoneda fue "efectivamente emitida" y las operaciones fueron "públicas y trazables" mediante tecnología blockchain --una base de datos que registra transacciones y datos a lo largo de una red de múltiples ordenadores.

Así, el fiscal aseguró que las pérdidas sufridas por quienes adquirieron el activo de la moneda digital "no resultaron suficientes, por sí solos, para configurar una estafa". En este sentido, remarcó que las transacciones se realizaron en el ámbito de las "memecoins", un mercado caracterizado por una "alta volatilidad" y un componente especulativo donde los "imputados jamás garantizaron rentabilidad ni estabilidad en el precio".

Además del presidente y la secretaria, han quedado también sobreseídos los representantes de la industria de las criptomonedas Gaspar Novelli y Terrones Godoy, intermediarios entre el Gobierno argentino y a la empresa desde donde se lanzó la criptomoneda. Asimismo, también se ha exculpado al empresario norteamericano y responsable del lanzamiento, Hayden Mark Davis, y al singapurense Chyi Haur Peh, titular de la firma afín a la Casa Rosada, Kip Protocol.

También han sido exculpados el exasesor de la Comisión Nacional de Valores de Argentina y varios intermediarios, relacionados por cobrar dinero de Davis en sus billeteras digitales.

'Libra' fue un criptoactivo que, según el presidente argentino, serviría para financiar empresas argentinas. Tras el anuncio de Milei, el valor de la criptomoneda se disparó desde apenas una milésima de céntimo de euro a cinco dólares (menos de cinco euros), antes de caer drásticamente, dejando así miles de perdedores y un varias cuentas --cuyas identidades nunca se conocieron-- con ganancias exorbitantes después de comprar información privilegiada en los minutos previos al lanzamiento.