Milei autoriza por decreto el desembarco de militares estadounidenses en Argentina durante casi un mes

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Nueva York

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha autorizado este martes el desembarco de unos 30 efectivos del Ejército de Estados Unidos durante un período de algo menos de un mes para la realización de una serie de ejercicios militares, en una medida adoptada mediante un decreto de urgencia pese a que requiere la aprobación por parte del Congreso.

El decreto 697/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial permite el ingreso de "medios y personal" de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante un período de 27 días, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Punta Alta) y "comprendiendo los espacios destinados para instrucción militar marítimos y terrestres".

"El ejercicio tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada, con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos", recoge el texto sobre un despliegue de unos 30 marines, de acuerdo a las informaciones del diario 'Página 12'.

Este mismo martes, Milei ha anunciado un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que tendrá lugar precisamente en Washington, el próximo 14 de octubre, en medio de la campaña para las elecciones legislativas y municipales.

Hace una semana, el inquilino de la Casa Blanca brindó su "completo y total" apoyo a la reelección de Milei, a quien describió como un "muy buen amigo" tras un encuentro bilateral en Nueva York. Según dijo entonces, Milei "heredó un desastre total" que fue "causado en última instancia" por la anterior administración estadounidense, liderada por Joe Biden. A pesar de ello, "ha recuperado la estabilidad en la economía argentina", aunque "necesita" un segundo mandato para "completar el trabajo".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó por su parte que su Departamento "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". En este sentido, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", entre las que se encuentran líneas de 'swap', compras directas de divisas o de deuda gubernamental en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.