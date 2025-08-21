Argentina.- Milei cesa al director de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios sobre presuntos sobornos

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/SAUL LOEB - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cesado al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras la difusión de una serie de audios en los que el alto cargo del Gobierno alude, supuestamente, al cobro de sobornos por parte de la agencia pública que encabeza.

"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", ha indicado la Presidencia argentina en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que el ministro de Sanidad, Mario Lugones, "intervendrá la agencia e informará en las próximas horas del nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La medida ha llegado poco después de que Milei, su hermana Karina, y otros altos cargos hayan sido denunciados por corrupción en relación con la compra irregular de medicamentos a través de la citada agencia.

La denuncia, presentada por el letrado Gregorio Dalbón, que ha representado a la expresidenta Cristina Fernández en causas anteriores, detalla un entramado "de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".

El escrito señala a los hermanos Milei, a Spagnuolo, al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker. Los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública", tal como indica el documento.

La denuncia se basa en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por medios locales como 'Clarín', en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados. "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", afirmaba el titular de la Agencia de Discapacidad.

"A Karina le llega el 3 por ciento y el 1 por ciento se va en la operatoria", agrega Spagnuolo, mientras que en otro fragmento de la grabación aseguraba que era él quien hablaba conel presidente. "Tengo todos los 'WhatsApp' de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores", añadía.