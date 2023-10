Argentina.- Milei invita a Bullrich a formar parte de su gabinete en caso de que gane la segunda vuelta en Argentina

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista a la Presidencia de Argentina, Javier Milei, ha considerado incluir a la excandidata Patricia Bullrich en su gabinete en caso de que gane la segunda vuelta electoral frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

"No descartaría a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Nosotros hemos valorado mucho su gestión como ministra", ha declarado en una entrevista en la que ha hablado sobre su nueva estrategia electoral.

En este sentido, el aspirante 'anticasta' ha confirmado que mantiene conversaciones con el expresidente Mauricio Macri, que apoyó a Bullrich en las elecciones celebradas el pasado domingo, en una nueva apertura hacia sus rivales con el fin de lograr apoyos durante las siguientes semanas.

Además, ha hecho un llamamiento a la dirigencia de Juntos por el Cambio, de Bullrich, para que se una a él con el fin de derrotar al oficialismo, informa la agencia de noticias argentina Télam.

"Acá hubo una campaña dura y no hemos resuelto bien nuestras diferencias. Ahora bien, yo estoy dispuesto a hacer tabula rasa, estoy dispuesto a dejar todo en el pasado, a no remover nada con el objetivo de ganarle al kirchenirsmo", ha manifestado.

Por último, ha abierto la puerta a acercarse a los simpatizantes de Myriam Bregman, excandidata del Frente de Izquierda y Trabajadores, al asegurar que las "personas de izquierda" son las que "más saben" sobre capital humano. "Nosotros los llamamos. No nos importa lo que piensan. Si me aportan una solución al problema, no me importa lo que piensa", ha expresado.

Milei quedó en segundo lugar en los comicios, al conseguir un 30 por ciento de los votos frente al 36 por ciento del apoyo que obtuvo Massa, dando la sorpresa, ya que los sondeos pronosticaban una victoria del ultraconservador tras su éxito en las primarias, las PASO, donde capitalizó el voto descontento con el "modelo de casta".

Como ningún candidato ha logrado el 45 por ciento de los votos o el 40 por ciento con diez puntos de ventaja sobre la siguiente opción más votada, la segunda vuelta tendrá lugar el 19 de noviembre. Entonces se conocerá quién ocupará la Casa Rosada.