Argentina.- Milei mantiene el nuevo modelo de IPC pese a la revelación del Banco Central sobre su manipulación

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha decidido, por "instrucción" del su presidente, Javier Milei, mantener el nuevo modelo de Índice de Precios al Consumo (IPC), después de que el Banco Central haya confirmado este lunes la manipulación del indicador de inflación, lo que ha llevado al director del organismo nacional de Estadística, Marco Lavagna, a presentar su dimisión.

Así lo ha reconocido el jefe de Gabinete y portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, en una entrevista concedida al canal La Nación en la que ha aducido una cuestión de "transparencia estadística". "No queremos que el kirchnerismo utilice (...) que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora o empeora o sigue igual, es tener datos comparables y los tienes cuando no cambias la metodología", ha declarado.

En los mismo términos se ha manifestado el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) seguirá empleando el actual IPC. "No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo (...) Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio", ha asegurado en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sus palabras llegan después de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) haya reconocido que aplicando el nuevo modelo de IP --que llevaba meses listo para su puesta en marcha, pero Lavagna lo habría retrasado para evitar que afectara a las recientes elecciones-- la inflación hubiese sido más alta en los dos últimos años.

La cuestión ha trascendido a partir del Informe de Política Monetaria, publicado por el BCRA el pasado viernes, en el que admite abiertamente que la aplicación del nuevo IPC hubiera provocado un incremento de los datos de inflación por la subida de precios de servicios públicos, alquileres y gasto. También ha sido criticado por minimizar los datos de pobreza.

Sobre la renuncia de Lavagna --comunicada ocho días antes de la publicación del nuevo IPC, previsto para el 10 de febrero--, Adorni le ha restado importancia alegando que este "quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue". "Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree", ha sostenido.

De formación economista, Lavagna llegó a la dirección del INDEC el 30 de diciembre de 2019, durante el mandato del presidente Alberto Fernández, pero mantuvo el cargo tras la llegada del presidente Javier Milei al poder. Será reemplazado por su 'número dos', Pedro Lines, según ha confirmado el ministro de Economía al diario 'Clarín'.