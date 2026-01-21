Milei pide "volver a las raíces de Occidente" para tener un "futuro mejor" liderado por EEUU

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su intervención en el Foro de Davos del pasado año. - Gabriel Lado/World Economic Foru / DPA - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha proclamado este miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, "volver a las raíces de Occidente" y poner en su lugar la libertad para tener un "futuro mejor" liderado por Estados Unidos.

En su intervención ante el Foro que reúne a los líderes mundiales, el dirigente argentino ha hablado de 2026 como el año en el que "el mundo ha comenzado a despertar" después de años de "darle la espalda a las ideas de la libertad" y caer en las teorías del "wokismo".

Milei ha señalado, en referencia a la Administración de Donald Trump, que Estados Unidos es el país que mejor encarna este cambio con "el renacer de las ideas de la libertad". "Será el faro de luz que vuelva a encender todo Occidente", ha pronosticado.

"Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad", ha concluido en un discurso cargado de tintes ideológicos.