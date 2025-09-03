Milei protagoniza otro hostil acto electoral con lanzamientos de piedras y un reportero herido

El presidente de Argentina, Javier Milei (centro), en un acto de campaña para las elecciones provinciales en Moreno, Buenos Aires, Argentina - LA LIBERTAD AVANZA EN X

El mandatario argentino defiende a su hermana Karina de la "opereta" de la filtración de audios aduciendo una oposición "desesperada"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a estar este miércoles en el centro de un acto de campaña, en este caso el cierre de cara a las elecciones en Buenos Aires, cargado de hostilidad, con enfrentamientos entre militantes y con las fuerzas de seguridad y con un nuevo lanzamiento de piedras y otros objetos que han llegado a herir a un periodista.

Poco antes del inicio del acto en Moreno, a las afueras de la capital argentina, algunos manifestantes contrarios a la presencia en la zona de los candidatos de La Libertad Avanza mantuvieron enfrentamientos con partidarios de Milei y con policías, en los que se han producido asimismo lanzamientos de proyectiles como piedras y una botella, según ha recogido el diario argentino 'Clarín'.

Precisamente, un reportero de la cadena América TV, Cristian Mercatante, fue alcanzado en ese momento por una botella que le golpeó en la cabeza, según ha relatado, tras acercarse a un grupo de personas encapuchadas.

"Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di la vuelta y me cayó algo, creo que una botella", ha relatado Mercatante, en referencia a un grupo que los manifestantes kirchneristas han acusado de "infiltrados" entre lanzamientos de piedras, antes de que agentes de Policía retirasen a los encapuchados de la zona.

MILEI TACHA DE "OPERETA" LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DE SU HERMANA

Por su parte, y ya en el propio acto, Milei ha cargado contra la "casta" a la que ha acusado de "socavar los valores morales" de las instituciones a través de "operaciones", mientras que ha defendido a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, por "encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas", en medio de las filtraciones de grabaciones que implican a ambos en una presunta red de cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.

"Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo", ha declarado desde el escenario, según ha recogido el diario 'La Nación', y desde donde también ha asegurado que "así es como opera la casta: nos ensucian, te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes, porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios, porque te quieren llevar al barro porque (...) te sacan ventaja".

En este sentido, ha asegurado que, "en la desesperada total, van contra la familia". "Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana", ha indicado, afirmando que "están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", el color de su formación La Libertad Avanza.