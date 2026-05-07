Milei reitera el apoyo a su jefe de Gabinete ante las acusaciones de enriquecimiento: "Ni en pedo se va"

Archivo - El presidente argentino, Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. - Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reiterado el apoyo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las acusaciones de malversación ilícita, y en medio de las peticiones incluso dentro de su propio Gobierno para que explique lo antes posible su situación patrimonial. "Ni en pedo se va", ha dicho, fiel a su estilo.

"No voy a ejecutar a una persona honesta", ha zanjado el presidente argentino en una entrevista para el canal de televisión del diario 'La Nación', en la que ha desdeñado el "desgaste político" que la investigación judicial de estos hechos puede tener para su mandato, así como el trabajo de los periodistas.

"No me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente", ha dicho, parafraseando el conocido eslogan de su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump, añadiendo que no va a estar "ejecutando gente honesta" por el hecho de que haya periodistas que quieran "violentar el principio de presunción de inocencia"

"Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución. Ustedes opinen lo que quieran, pero me parece que no están por encima de la Constitución", ha afeado Milei, quien ha asegurado que Adorni presentará las explicaciones oportunas respetando los "tiempos de la Justicia".

Adorni también ha aprovechado para atacar al contratista que hizo las acusaciones contra su 'mano derecha', restando peso a las mismas por su supuesta militancia con el kirchnerismo. ¿Qué pruebas tiene? (...) Tienen una predilección por darle valor a las mentiras (...) ¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio?", se ha preguntado el presidente argentino.

"Nadie se queda con los dedos sucios en mi Gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien", ha reiterado Milei, quien ha advertido de que si alguien de su gabinete no está de acuerdo "deberá acatar o se va".

El nombre de Adorni ha aparecido en los últimos días en la prensa argentina por un caso relacionado con el supuesto desfase entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos, después de que un contratista denunciara ante la Fiscalía que el jefe de Gabinete le pagó sin factura 245.000 dólares por reparaciones en su casa.