La oposición argentina intentará frenar el decreto de Milei y restaurar la Ley de Tierras

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei. - Michtof / Zuma Press / Europa Press

La iniciativa busca responder al reciente fallo del Tribunal Supremo que rehabilitó un artículo del decreto que elimina las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados de Argentina han convocado una sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre con el objetivo de debatir y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei. El foco principal de la sesión será revertir la derogación de la Ley de Tierras rurales, un movimiento que busca responder al reciente fallo del Tribunal Supremo que rehabilitó el artículo 154 del decreto --que elimina las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros-- al desestimar una demanda en su contra por cuestiones procesales.

Para que la iniciativa prospere, los impulsores deberán alcanzar un quórum de 129 diputados que habilite el debate y lograr una mayoría simple para dejar sin efecto el decreto presidencial. La petición ha sido formalizada por el líder de Unión por la Patria, Germán Martínez, y cuenta con las firmas de legisladores de múltiples espacios políticos. En esta misma cita parlamentaria, la oposición pretende asimismo abordar dictámenes sobre endeudamiento familiar y la emergencia nacional en materia de discapacidad.

La ofensiva legislativa se extiende también al Senado, donde los legisladores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino han presentado un proyecto de ley para derogar específicamente el citado artículo 154 y restituir la normativa de 2011, que limitaba la adquisición de dominios nacionales por parte de extranjeros.

Los senadores peronistas han calificado de "bochorno" el fallo de la Corte Suprema frente a la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --organización que impulsó el amparo-- , advirtiendo en los fundamentos de la iniciativa que "el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos".

En este sentido, Milei aseguró el miércoles en un coloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que "la decisión de la Corte Suprema es la decisión de la Corte Suprema, de eso se trata el republicanismo".

Con el objetivo de defender la separación de poderes y la autonomía del tribunal, el mandatario subrayó que "si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo".