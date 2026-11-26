Los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Pedro Alliana - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha recibido este jueves en Asunción a su homólogo argentino, Javier Milei, en la que es la primera visita de un jefe de Estado al país desde que prestara juramento al cargo a principios de noviembre tras el juicio político a su predecesor, Santiago Peña, por el escándalo financiero de Ueno Bank.

"¡Bienvenido al Paraguay, presidente Milei! Que esta visita nos permita seguir construyendo un futuro de prosperidad para nuestros pueblos hermanos", ha señalado Alliana en sus redes sociales, donde ha destacado que la unión de ambos países va más allá de compartir una "frontera".

"Nos une el cariño de dos pueblos que han crecido juntos, que comparten costumbres, afectos y la historia de tantas familias que sienten a ambos países como su propia casa", ha agregado el que fuera 'número dos' de Santiago Peña hasta el pasado 6 de noviembre.

El ahora mandatario ha dado la bienvenida a Milei con honores militares en el Palacio de López, la sede del Gobierno paraguayo, antes de mantener un encuentro acompañados de sus respectivos equipos precedido de otro entre ambos presidentes.

Por su parte, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, ha reafirmado el apoyo del Ejecutivo de Milei al Gobierno de Alliana tras la salida y detención de Santiago Peña, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, al que ha tildado de "amigo".

"Hoy visitamos Paraguay junto a nuestro presidente Milei, visitamos al presidente Alliana, en un gesto de apoyo y ratificación de la excelente relación entre Argentina y Paraguay", ha señalado desde Asunción, donde ha recordado que ambos gobiernos comparten "desde hace mucho tiempo las ideas de la libertad, de la protección de la propiedad privada".

En esta línea, Quirno ha coincidido con Ramírez en que "tenemos muy claro que tenemos una agenda muy ambiciosa por delante" y sobre la caída de Ueno Bank, que ha dejado a millones de ahorradores sin acceso a sus depósitos, ha ofrecido la ayuda financiera de Buenos Aires.

"Hemos puesto en contacto a nuestros diferentes equipos económicos y financieros para ponernos a disposición de lo que necesiten, para poder seguir transitando esta situación de la mejor manera posible. Ya la han encauzado con los mecanismos institucionales y democráticos que cuenta Paraguay, lo cual también es una excelente señal para el mundo", ha considerado.