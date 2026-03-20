El PIB de Argentina crece un 0,6% en el cuarto trimestre, sin cambios, y cierra 2025 con una subida del 4,4%

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MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2025 respecto de los tres meses previos, cuando la segunda economía sudamericana se expandió por idéntico ritmo, según ha desvelado este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones y el consumo privado registraron un incremento trimestral en términos desestacionalizados del 5% y el 1,7%, respectivamente. Por el contrario, el gasto público retrocedió un 1% y la formación bruta de capital fijo un 2,8%.

Ya en términos interanuales, Argentina vio avanzar su PIB un 2,1% al cierre del año frente al cierre de 2024. La venta de bienes y servicios al extranjero se disparó un 10,9% en paralelo a las importaciones, que hicieron lo propio con un 10,1%.

De su lado, el consumo privado se elevó un 4,1% y el público se dejó un 0,1%, mientras que la inversión empresarial empeoró sus cifras un 2,1%.

El informe publicado por el Indec ha confirmado que Argentina creció un 4,4% en 2025, en línea con lo avanzado a finales de febrero por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este dinamismo contrasta con las bajadas de PIB del 1,3% de 2024 y del 1,9% en 2023.