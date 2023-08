Problemas técnicos obligan a extender parcialmente la votación de las PASO en Buenos Aires

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La votación de las primarias a la Presidencia de Argentina, las PASO, se ha extendido bajo determinadas circunstancias en la capital del país, Buenos Aires, por los problemas técnicos que han afectado todo el día al desarrollo de los comicios.

La jueza electoral María Servini no ha ampliado formalmente el plazo de votación pero sí ha concedido un plazo adicional para los últimos en llegar a las urnas tras denunciar esta tarde numerosos fallos en las máquinas y su vulnerabilidad ante posibles manipulaciones.

"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires", había lamentado la jueza en declaraciones a C5N.

"Encienden las máquinas, pero no imprimen; en la comuna 5, los técnicos no saben cómo se apagan las máquinas y no leen en PIN", manifestó, antes de asegurar que además responden a la inserción de aparatos externos, como un pendrive.

La Cámara Nacional Electoral también ha expresado su "preocupación por la situación", al dificultar la participación de los votantes en la Ciudad.

A través de un comunicado, los magistrados del tribunal electoral han indicado que "el mal funcionamiento de las máquinas de votación de la elección local, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, quedando bajo exclusiva responsabilidad del Instituto de Gestión Electoral y de la empresa contratada, las consecuencias para la ciudadanía de la situación generada".

Sin embargo, desde el Gobierno de Buenos Aires, las autoridades han asegurado que "las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin", y que solo 87 máquinas con el nuevo sistema de voto electrónico, menos del 1 por ciento del total, registraron fallos.