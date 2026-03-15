Revelado un contrato por 5 millones de dólares a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $LIBRA

El presidente argentino, Javier Milei, en un acto en el Palacio de Vistalegre, en Madrid - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación del caso de la criptomoneda $LIBRA en Argentina ha descubierto un documento de contrato por el que se establece un pago de 5 millones de dólares a cambio del apoyo público del presidente argentino, Javier Milei, a dicha criptomoneda.

El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, y el entorno del mandatario, informa la prensa argentina.

El texto contempla tres pagos, uno de ellos un adelanto de 1,5 millones otro por la misma cantidad por la promoción de la $LIBRA en redes sociales y un abono final de dos millones de dólares ligado a la firma de un contrato posterior.

El texto está redactado en inglés y habría sido creado el 11 de febrero de 2025 a las 20.05 horas, tres días antes de de que el presidente publicara su mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda.

Esta publicación provocó una subida inmediata del precio del activo digital y, poco después, un derrumbe abrupto que dejó pérdidas millonarias para muchos inversores, lo que disparó las especulaciones que desembocaron en una denuncia penal.

Novelli también tuvo un rol central durante la noche en que estalló el escándalo, el 14 de febrero de 2025. Entonces se encontraba en en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas de Dallas, dentro de un salón alquilado por Davis para el lanzamiento del proyecto. Ese fin de semana su teléfono registró casi 200 llamadas, incluidas comunicaciones con Karima Milei, principal asesora del presidente, y con el propio mandatario argentino.

Con Javier Milei habló inmediatamente después de la publicación del mensaje de promoción de la criptomoneda, a las 19.01 horas, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, encargado de gestionar la crisis, mantuvo trece llamadas durante el sábado y el domingo.