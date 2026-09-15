Argentina/R.Unido.- Argentina rechaza la guía británica para empresas en las Malvinas y anuncia nuevas medidas

Archivo - Rompehielos de la Armada británica en el océano Atlántico sur - Lphot Lee Blease / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha expresado este martes "su más enérgico rechazo" a la publicación por parte de Reino Unido de una guía para hacer negocios en las islas Malvinas --Falkland, en inglés--, por la que ha acusado a Londres de "promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas" y ha anunciado nuevas medidas contra estas iniciativas, en el marco de la escalada diplomática por la soberanía del archipiélago administrado por las autoridades británicas.

"La Cancillería argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica 'Haciendo negocios con las islas Malvinas', mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", ha afirmado en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Argentina.

La nota, además, recoge que "la República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido".

NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN EN LAS MALVINAS

Al hilo, el Ministerio de Exteriores argentino ha anunciado que, ante "los continuos anuncios de las licenciatarias ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto 'Sea Lion'" en aguas vecinas al archipiélago, el Gobierno de Javier Milei "profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos".

Recordando haber protestado formalmente por los avances de este proyecto ante los embajadores israelí y británico, la diplomacia argentina ha denunciado que "estas acciones unilaterales británicas vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras esté pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía".

Además, ha aseverado que el desarrollo de la actividad de estas empresas podría generar "efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la nación argentina".

En este sentido, la cartera ha asegurado que "ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países, (y) ha iniciado 60 procedimientos administrativos", mientras que el titular de la misma, Pablo Quirno, "ha realizado tres denuncias penales que abarcan a diez compañías y a sus directivos".

"Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del Derecho nacional argentino y Derecho Internacional", ha espetado Exteriores, antes de recordar "a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vínculos comerciales con las islas Malvinas" sin autorización argentina que el Gobierno "agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que (...) respondan ante la ley".

Sin embargo, el Ministerio ha subrayado que las autoridades argentinas siguen en "disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo" con Londres con el objetivo de "poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa", según indica un comunicado que cierra con el lema "por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

LONDRES DEFIENDE SU SOBERANÍA EN LA GUÍA PARA EMPRESAS

Argentina ha respondido así a la guía británica para empresas que quieran realizar actividades en las islas Malvinas tras avanzar horas antes su presidente, Javier Milei, que Buenos Aires presentaría "nuevas denuncias".

La guía, en concreto, subraya que "el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las islas Falkland y acoge con satisfacción el interés y la participación continuos del sector privado en las islas".

En la misma, Londres señala que "respalda plenamente el derecho de los habitantes de las islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico" y como "parte integral de su derecho a la libre determinación".

Con respecto a esto último, el Ejecutivo laborista ha subrayado que "las islas Falkland son un territorio británico de ultramar" y que "no alberga dudas sobre la soberanía del Reino Unido" sobre las mismas y sobre las zonas marítimas circundantes. "No debatiremos sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo deseen", remarca.

Paralelamente, y en alusión a las medidas de las autoridades argentinas, el Gobierno británico ha señalado que "las islas Falkland han sido administradas de manera pacífica y eficaz por Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982", en alusión a la guerra librada por el Ejecutivo liderado por Margaret Thatcher contra la Junta Militar entonces encabezada por Leopoldo Galtieri --quien depuso a Roberto Eduardo Viola, breve sucesor de Jorge Videla-- que gobernaba Argentina en aquel momento.

A día de hoy, incide la guía, "Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Falkland. La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas Falkland".

En este sentido, Reino Unido ha indicado que "reconoce las oportunidades y los beneficios potenciales que la actividad comercial legítima puede generar tanto para los habitantes de las islas Falkland como para las empresas participantes" y ha señalado que son las autoridades del archipiélago las "responsables de regular toda actividad económica" dentro del mismo.

"Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas Falkland ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto a empresas o particulares que realicen actividades comerciales en las islas o relacionadas con ellas", ha defendido el Gobierno de Andy Burnham, que ha declarado que Buenos Aires ya ha tomado en el pasado medidas similares y que "no han impedido que los habitantes de las islas Falkland desarrollen una economía próspera".