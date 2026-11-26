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MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Argentina ha aprobado este jueves una reforma electoral que elimina las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027, un proyecto que ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La Cámara Alta ha dado 'luz verde' a esta iniciativa del Gobierno de Javier Milei para acabar con las PASO, unas elecciones que se celebran en Argentina desde el año 2009 y en las que se deciden los partidos políticos y con qué candidatos concurrirán a los comicios presidenciales.

El proyecto, que ha cosechado 43 votos a favor y 29 en contra, superando así la mayoría requerida de 37 apoyos, suspende esta votación para el próximo año, pese a que están previstas nuevas elecciones para suceder a Milei en el cargo en octubre de 2027.

Asimismo, impone la llamada "ficha limpia", que impide presentar su candidatura a aquel que sea condenado por corrupción confirmada en segunda instancia sin la necesidad de esperar a que esta sentencia sea firme.

Por otra parte, elimina la veda electoral --lo que en España se conoce como período de reflexión-- que deben cumplir los candidatos y formaciones políticas ante de una jornada electoral, así como las sanciones a aquellos candidatos presidenciales que no asistan al debate, que solo sería obligatorio en caso de que se produzca una segunda vuelta electoral.