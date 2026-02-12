El Senado de Argentina aprueba la reforma laboral propuesta por Milei

Archivo - Imagen del interior del Senado de Argentina - Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Archivo

MADRID 12 Feb.

El Senado de Argentina ha aprobado en la madrugada de este jueves la reforma laboral a propuesta del presidente del país, Javier Milei, que incluye 28 modificaciones, incluidos estímulos para la inversión y el empleo formal, la actualización de créditos laborales o la reducción de la litigiosidad, y que horas antes ha congregado a los principales sindicatos a las puertas del Congreso para mostrar su rechazo a la misma.

La denominada Ley de Modernización Laboral ha salido adelante con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención, ha indicado en las últimas horas la Cámara Alta en su cuenta de X, tras una maratoniana sesión parlamentaria de 13 horas que ha comenzado en la tarde del miércoles y que ha concluido con una victoria política para el Ejecutivo del ultraderechista.

Con todo, los senadores continúan a esta hora en sus escaños puesto que va a ser sometido a votación "el articulado del proyecto" de ley, de acuerdo al Senado, esto es, cada uno del medio centenar de capítulos que confirman el proyecto, lo que podría modificar un texto que, posteriormente deberá pasar a la Cámara de Diputados.

El documento ahora a debate ya ha sufrido más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre del pasado año, según recoge el diario 'La Nación', cuando la exministra de Seguridad de Milei y actualmente senadora, Patricia Bullrich, fracasó en su intento de darle un tratamiento "exprés" a un proyecto de más de 200 artículos.

Además de los senadores, la votación ha contado con la presencia de la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; el portavoz y jefe del Gabinete de ministros, Manuel Adorni, y el titular de Interior, Diego Santilli, quienes han celebrado el resultado desde un palco del hemiciclo.

El texto aprobado introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un "salario dinámico" que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.