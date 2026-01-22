Tapan las Malvinas en un mapa del Parlamento francés para lograr que comparezca el embajador argentino

Archivo - Flores depositadas ante una imagen de las Islas Malvinas durante una ceremonia conmemorativa por el 40.º aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido - Joel Reyero/dpa - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Argentina en Francia, Ian Sielecki, ha protagonizado este miércoles una inusual escena en la Asamblea Nacional francesa al negarse a hablar en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores hasta que las autoridades parlamentarias remendaran un mapa colocado a su espalda en el que las islas Malvinas, reclamadas por Buenos Aires a Reino Unido, figuraban tanto con este topónimo como con el anglófono 'Falklands', y con las iniciales de Reino Unido entre paréntesis.

El diplomático argentino ha comenzado su intervención dando las "gracias, sinceramente, por la invitación". "Sin embargo, debo señalar, lamentablemente, un pequeño problema, señor presidente (de la comisión, Bruno Fuch), que en realidad es un gran problema para mi país. Acabo de darme cuenta de que estoy sentado frente a un mapa que muestra las Islas Malvinas como parte de Reino Unido", ha advertido acto seguido.

"Yo, como representante del Estado argentino, no puedo hablar libremente frente a este mapa. Esto equivale a legitimar una situación que constituye una vulneración, un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la nación argentina y, sobre todo, una flagrante violación del Derecho Internacional", ha aseverado Sielecki.

En ese momento, Fuch, como presidente de la comisión parlamentaria, le ha indicado que el topónimo 'Islas Malvinas' figuraba también en el mapa, si bien "entre paréntesis". "Sabemos que este territorio está en disputa. No se ha asignado, como usted dice", a Reino Unido, ha alegado.

Por contra, el embajador argentino ha argumentado que estaba "denominado como (lo hace) Reino Unido". "Es como pedirle al embajador ucraniano que hable frente a un mapa que muestra Lugansk o Crimea (territorios ucranianos anexionados por Moscú) como legítimamente parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano se negaría con bastante elocuencia", ha aseverado.

A continuación, ha planteado la posibilidad de cubrir el citado mapa durante su discurso "de alguna manera". En ese momento, y mientras Fuch le pedía "continuar" ignorando un mapa que "lleva muchísimo tiempo" en la Asamblea Nacional, una tercera persona situada fuera del plano de las cámaras ha sugerido colocar una nota adhesiva sobre las discutidas islas, una idea que a Sielecki le ha parecido "muy bien".

De este modo, la colocación de este añadido al mapa ha desbloqueado una sesión sobre las relaciones entre Francia y Argentina y la actualidad del país latinoamericano que, tras el impás inicial, ha podido transcurrir sin mayores incidencias durante más de una hora y media.

Con todo, la insistencia del embajador argentino se encuadra en un reclamo histórico de buena parte de la sociedad y la esfera política argentina sobre estas islas que Buenos Aires disputa a Londres. El Gobierno presidido por Javier Milei, en concreto, ha insistido en múltiples ocasiones en esta reivindicación territorial que no ha cejado aun tras la guerra de las Malvinas, en 1982, y cuyo último aniversario fue elegido por el mandatario argentino para mostrar la decisión de su Ejecutivo para "liderar ese camino con hechos concretos".