Trump condiciona la ayuda a Argentina al éxito de Milei en las elecciones legislativas

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este martes que el rescate de 20.000 millones de dólares (alrededor de 17.300 millones de euros) que su gabinete ha proporcionado a Argentina podría depender del éxito del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre.

"Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande. Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; y si no, nos vamos", ha declarado Trump.

El magnate neoyorquino, que ha hecho estas declaraciones durante una reunión con Milei en la Casa Blanca, ha criticado que la persona a la que "probablemente" se enfrentaría el mandatario argentino es "de extrema izquierda y tiene una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar".

El encuentro en la Casa Blanca ha tenido lugar menos de dos semanas antes de las elecciones del 26 de octubre, que decidirán el futuro de la Presidencia de Milei y sus políticas, marcadas por los recortes en gasto público y medidas de austeridad impopulares entre los votantes, lo que ha contribuido a aumentar los índices de desaprobación.

Trump y Milei ya se vieron las caras en una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, a finales de septiembre en Nueva York. Entonces, el inquilino de la Casa Blanca brindó su "completo y total" apoyo a la reelección de Milei, a quien describió como un "muy buen amigo".

Para el estadounidense, Milei es un presidente "muy respetado" que "ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso" para el "gran pueblo" de Argentina. Según dijo entonces, Milei "heredó un desastre total" que fue "causado" en última instancia" por la anterior administración estadounidense. A pesar de ello, "ha recuperado la estabilidad en la economía argentina", aunque "necesita" un segundo mandato para "completar el trabajo".