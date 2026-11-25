Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - EUROPA PRESS/ANTONIO CRUZ/ABR - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Brasil han decidido retirar definitivamente a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y reducir además la representación diplomática en el país en pleno deterioro de las relaciones bilaterales entre los dos países después de que el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, pusiera en tela de juicio la legitimidad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno de Brasil, que ha considerado sus palabras como una "provocación" con intención "rupturista" ante una victoria que se produjo por más de cuatro millones de votos de diferencia, ha decidido además no invitar al presidente argentino, Javier Milei, a la ceremonia de toma de posesión de Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero.

Tras la salida de Bitelli, será el encargado de negocios, Eduardo Uziel, quien quede al frente de la legación diplomática brasileña a medida que los lazos bilaterales siguen degradándose entre las partes. El propio Milei ha proferido insultos en el pasado contra su homólogo brasileño y ha facilitado la salida y fuga hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La crisis ha crecido después de que Quirno señalara que "hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación". "El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral. Que nosotros digamos sí o no, no cambia", ha insistido.

No obstante, el resultado de los comicios ha sido reconocido incluso por el Partido Liberal de Brasil, del candidato Flávio Bolsonaro, y otras formaciones opositoras, además de diferentes gobiernos de la región.