Archivo - La Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina, Buenos Aires, Argentina (archivo) - Silvana Safenreiter / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno de Javier Milei por 137 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, aunque la oposición ha logrado introducir modificaciones para incrementar la financiación destinada a las universidades públicas y varios organismos técnicos. La iniciativa será remitida ahora al Senado.

"Resulta afirmativo, se pasa a la votación en particular", ha anunciado durante la sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, según declaraciones recogidas por el diario argentino 'La Nación'.

Tras más de 15 horas de debate, los grupos opositores han conseguido elevar de siete a once billones de pesos (de unos 4.100 a 6.330 millones de euros) los fondos destinados a universidades, frente a la propuesta inicial del Ejecutivo.

Asimismo, han alcanzado a garantizar recursos adicionales para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Senasa y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), equivalentes al 0,35% del valor de las importaciones.

El proyecto gubernamental contempla para 2027 un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% y un superávit financiero del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que permitiría encadenar cuatro ejercicios consecutivos con saldo positivo. El texto prevé además exportaciones superiores a los 130.000 millones de dólares (cerca de 118.600 millones de euros) y un saldo comercial favorable de más de 15.000 millones (unos 13.683 millones de euros).

Horas antes, los diputados han aprobado una modificación de la carta orgánica del Banco Central, con 141 votos favorables y 99 abstenciones, para impedir que financie al Tesoro mediante emisión monetaria, mientras que en el Senado ha avanzado la reforma electoral que suspende las primarias obligatorias en 2027.