Milei y Rubio acuerdan cooperar en comercio horas después de que el argentino abandone EEUU

Archivo - Cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y de Argentina en octubre de 2025 - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han mantenido este viernes una conversación telefónica en las que han abordado aspectos como el comercio, la cooperación en seguridad y las inversiones horas después de que el mandatario argentino visitase la capital norteamericana.

"Ambos mandatarios reafirmaron la solidez de la alianza entre Estados Unidos y Argentina y dialogaron sobre oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente e impulsar la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio", reza un comunicado difundido por la cartera norteamericana.

Durante el encuentro, Milei y Rubio han propuesto vías para potenciar el comercio bilateral, atraer inversiones y reforzar la cooperación en materia de seguridad regional. Por su parte, el Departamento de Estado ha destacado que la agenda ha incluido asimismo iniciativas orientadas a impulsar la prosperidad económica en el continente.

"El Secretario y el Presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino", ha anunciado a su vez uno de los asesores de Rubio en una publicación en sus redes sociales.

Este nuevo contacto entre Rubio y Milei sigue a una estrecha relación entre la Casa Blanca y Buenos Aires donde ambos países mantienen una buena sintonía de cara al comercio y las inversiones en el continente suramericano.

Prueba de ello es el viaje del número dos de la cartera de Exteriores estadounidense, Christopher Landau, quien visitará la capital argentina en los próximos días.