El Gobierno argentino confirma nuevos protocolos de acceso a la Casa Rosada para la prensa tras levantar el veto

Archivo - Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino - PRESIDENCIA DE ARGENTINA - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, ha confirmado este lunes que hay "nuevos protocolos" para el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada que incluye restricciones de acceso a determinados espacios del edificio tras levantar el veto a la prensa después de más de una semana de prohibición.

Adorni ha explicado en una rueda de prensa que se trata de "hacer cumplir la normativa". "No vamos a permitir que se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional", ha señalado, agregando que flexibilizarán el protocolo a medida que Casa Militar determine que no hay riesgos adicionales de filmaciones ilegales.

"No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado", ha argüido.

En este sentido, el jefe de gabinete del Gobierno liderado por Javier Milei ha reiterado que "nada está fuera de la normativa" y que estas decisiones se toman "en pos de la seguridad nacional", así como de la seguridad de los funcionarios argentinos.

"Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporal de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación", ha criticado.

Esto se produce después de que el Gobierno argentino, a través de la Casa Militar --órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial Quinta de Olivos-- denunciara a dos periodistas de Todo Noticias tras grabar zonas comunes de la Casa Rosada, acusándoles de revelación de secretos y de exponer a los funcionarios a riesgos injustificados con sus acciones.