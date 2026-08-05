El Gobierno de Milei retira el capítulo de extranjerización de tierras de su proyecto de ley sobre propiedad privada

Archivo - Senado de Argentina en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Daniella Fernandez Realin

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha dado este miércoles un paso atrás al excluir de su proyecto de ley sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo que relajaba los límites a la venta de terrenos a capitales extranjeros.

Esta decisión del oficialismo se ha producido en medio de la presión de los socios del Ejecutivo argentino y en aras de evitar que la oposición a ese punto del proyecto de ley hiciera caer toda la iniciativa, prevista para ser debatida este jueves.

A ello se suma el férreo rechazo social que ha despertado este capítulo hasta el punto de haber sido convocadas para este jueves, 6 de agosto, movilizaciones contra la compra de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros y bajo la bandera de 'La patria no se vende'.

La ley vigente establece que los privados extranjeros --ya sean personas físicas o jurídicas-- no pueden disponer de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, ni comprar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo agropecuaria. Sin embargo, el polémico capítulo planteaba la eliminación del referido tope.

Ante esta situación, el Gobierno argentino optó inicialmente por ampliar al 25% el porcentaje de la superficie nacional, provincial y departamental que las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden adquirir de tierras productivas, según recogen medios argentinos como el diario 'La Nación'. No obstante, ante la visible falta de apoyos, el Ejecutivo ha optado por, finalmente, retirar el capítulo en cuestión.

De acuerdo con un estudio publicado a comienzos de año por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), casi el 5% del territorio nacional --más de 13 millones de hectáreas-- pertenece a firmas o países extranjeros.

No obstante, el mismo alertó de casos "críticos" como Lacar, en la provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja, y Molinos y San Carlos, en la de Salta, donde la extranjerización "supera el 50%". Al respecto, los investigadores apuntaron de cara a la investigación que Estados Unidos lideraría la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España.