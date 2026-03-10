Identifican los restos de doce desaparecidos durante la dictadura argentina en un antiguo centro clandestino en Córdoba

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación en recuerdo de las víctimas de la dictadura argentina - Europa Press/Contacto/Roberto Tuero - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los restos óseos de doce personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura argentina han sido identificados, tras el análisis antropológico y genético realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una vez recuperados los mismos en la Guarnición Militar La Calera, perteneciente a la provincia de Córdoba, en el centro del país, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención de 'La Perla'.

Así lo ha anunciado este martes el Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, según ha informado el propio equipo de antropología forense este martes a través de un comunicado en el que ha precisado que las autoridades judiciales intervinientes notificarán a las familias los resultados arrojados por el EAAF.

"Una vez finalizadas las notificaciones, el tribunal brindará mayor información sobre la identidad de aquellas personas identificadas en esta instancia, contando para ello con el consentimiento de las familias involucradas", ha agregado el equipo.

Cabe señalar que las excavaciones arqueológicas, que fueron conducidas por el EAAF en 2025 y contaron con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, resultaron en la localización y recuperación de restos óseos humanos "aislados y mezclados" en dos áreas exploradas en una zona de La Calera, conocida como Loma del Torito.

De cara al presente 2026, ha destacado el Equipo de Antropología Forense, ya se encuentra "planificado" retomar las tareas de prospección y excavación del área "hasta su culminación".

En el antiguo Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 'La Perla', que fue cerrado en el año 1978, permanecieron durante la dictadura cívico militar argentina (1976-1983) entre 2.200 y 2.500 personas detenidas y desaparecidas, según cifras de la propia Administración rioplatense.