El encargado de negocios iraní abandona Argentina tras cumplirse el plazo del Gobierno

Archivo - Bandera argentina frente a la Casa Rosada de Buenos Aires (archivo) - Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El encargado de negocios de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, ha abandonado este sábado Buenos Aires escoltado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en cumplimiento del plazo dado por el Gobierno argentino.

El Gobierno declaró 'persona non grata' a Tehrani el pasado jueves en una decisión que culimna el complejo historial de las relaciones bilaterales entre Irán y Argentina. Formalmente no hay ruptura de relaciones, pero la representación iraní en Buenos Aires queda reducida, mientras que Argentina no tiene presencia en Teherán desde junio de 2025.

Tehrani partió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque acompañado por su esposa e hija con destino Teherán con escala en Colombia, según recoge la prensa argentina.

Antes de marchar, Tehrani advertía en una entrevista con el periódico 'Perfil' de que esta medida "no favorece a Argentina" y ha cuestionado el alineamiento de Buenos Aires con Israel. "No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal", apuntó en respuesta a las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre un posible apoyo logístico a Estados Unidos e Israel.

Este mismo sábado, ya sin ser representante diplomático formal en Argentina, Tehrani ha agradecido "al pueblo argentino" el trato recibido. "No tiene sentido que Argentina se sume a la guerra de Irán", ha argumentado en declaraciones a 'Clarín'.

La decisión del Ejecutivo de Javier Milei llega un día después de que Teherán haya condenado la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, tras más de un mes desde que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra el país asiático.

De hecho, el Ministerio de Exteriores israelí ha aplaudido esta medida de Buenos Aires mientras que Irán ha condenado una decisión "ilegal e infundada" y señalado a Milei y a su ministro de Exteriores, Pablo Quirno, por haberse "convertido en cómplices de los crímenes cometidos" por Israel y Estados Unidos en el marco de la guerra.

La expulsión es un hito más en una serie histórica de relaciones difíciles entre ambas partes, marcadas principales por las acusaciones judiciales argentinas por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejaron más de un centenar de muertos. Irán ha negado sistemáticamente las acusaciones.