La Justicia argentina comienza a analizar los teléfonos requisados al exdirector de la Agencia de Discapacidad

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia argentina ha iniciado el análisis del contenido de los dos teléfonos móviles requisados la víspera al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación por el cobro de sobornos, tras su cese este jueves por la aparición de varios audios que le incriminarían en una trama de corrupción.

Los dispositivos incautados han sido remitidos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuyos expertos han comenzado ya con la descarga de los primeros mensajes, para después analizar su contenido, según ha informado el diario 'La Nación' citando fuentes judiciales.

La investigación en curso responde a una denuncia basada en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval, en los que Spagnuolo admitía la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado y a su hermana --Javier y Karia Milei--, así como al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker.

De acuerdo con la querella, los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública". Sin embargo, el Ejecutivo argentino ha insistido en que se trata de una "operación" diseñada para perjudicar al oficialismo de cara a las próximas elecciones.

UN MOMENTO "DIFÍCIL Y CONFUSO"

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, ha aprovechado la "difícil y confusa" tesitura para reivindicar su voluntad y su capacidad de acción, marcando aún más las distancias con los hermanos Milei.

"Es un momento difícil y bastante confuso. Tomar definiciones políticas no es fácil. Pero yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol que me da la Constitución", ha manifestado la vicepresidenta en declaraciones emitidas desde la sureña provincia de Chubut y recogidas por el mismo medio.

En la misma línea, Villarruel ha aseverado que se debe a los argentinos que la votaron para acceder al puesto de vicepresidenta de la Nación y ha defendido que, "más allá de los devenires políticos", cumple sus funciones "con probidad".