Kast traslada a Milei el respaldo de Chile a los "legítimos derechos de soberanía" de Argentina sobre las Malvinas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a su homólogo en Argentina, Javier Milei, a propósito de su reunión en Santiago de Chile - Europa Press/Contacto/Sebastian Silva

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, ha trasladado este jueves a su par argentino, Javier Milei, el "respaldo" de La Moneda a los "legítimos derechos de soberanía" de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

"El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimo derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", reza un comunicado conjunto de las presidencias de ambos países publicado tras la reunión mantenida este jueves entre Milei y Kast en suelo chileno.

En ese mismo texto, Santiago de Chile ha ratificado la "necesidad" de que los gobiernos de Argentina y Reino Unido "reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacifica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

Por su parte, el inquilino de la Casa Rosada ha apuntado que "se valorarán los esfuerzos" de Chile a fin de "evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada" en términos de "exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros" que, precisa el texto presidencial, "son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

La cuestión de la soberanía de las Malvinas ha estado esta semana en el centro de la actualidad política internacional, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludiera a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en esta cuestión, así como a propósito del anuncio que este mismo jueves hará el propio Milei sobre las islas en un mensaje que dirigirá a la nación argentina.

Del mismo modo, ambos dirigentes han coincidido en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que, han insistido, "se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados" estableciendo así la soberanía de Chile sobre "la totalidad" del enclave.

Estas líneas llegan poco después de que los ministros de Defensa de Argentina, Carlos Presti, y Chile, Fernando Barros, mantuvieron una conversación telefónica en aras de zanjar la crisis diplomática desatada tras las polémicas palabras del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes.