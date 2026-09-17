Milei afirma que el giro de Argentina acerca de las Malvinas fue "disparado por el comentario de Trump" sobre las islas

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que su Gobierno ha impulsado su nueva campaña diplomática y financiera contra Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas ha sido "disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición" frente al archipiélago.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas", ha declarado el mandatario argentino en un podcast del grupo mediático argentino Neura Media, donde ha reconocido a renglón seguido que "Trump dice lo que dice porque (...) lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó" en la guerra contra Irán.

Milei ha rechazado así que las medidas emprendidas contra empresas que explotan recursos en torno a las citadas islas respondan a un propósito electoralista, atribuyendo tal idea a "estupideces" de "los pésimos analistas políticos que tenemos en Argentina".

Preguntado por si el giro de Buenos Aires con respecto al archipiélago continuaría si Trump no gobernara Estados Unidos, el presidente argentino ha preferido no entrar en "una conjetura" que no le ha parecido "interesante desde la toma de decisiones".

En cambio, sí ha apuntado a un "reordenamiento mundial" en el que la Administración Trump estaría buscando "alinear todo el continente americano, digamos, siendo el líder de la región Estados Unidos", sumado al "problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra", sobre el que ha apuntado a "la intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña".

En este escenario, las palabras del inquilino de la Casa Blanca fueron para el jefe del Ejecutivo argentino "un disparador externo que permitió esa oportunidad" de reclamar con esta nueva campaña la soberanía sobre las islas Malvinas. "Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos", ha apostillado.