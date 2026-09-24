Netanyahu ensalza a Milei como "uno de los grandes líderes" del momento y agradece su apoyo "incondicional" a Israel

El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente argentino, Javier Milei, han mantenido este jueves un encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, cita en la que se han halagado mutuamente y han puesto en valor la "cooperación continua entre sus países" y las posibilidades que el buen estado de sus relaciones ofrecen para "profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina".

Netanyahu ha aprovechado el encuentro para agradecer a Milei, a quien ha presentado como "uno de los grandes líderes de nuestro tiempo", su apoyo "firme e incondicional" al Estado de Israel. "Defiendes la verdad. No te importa lo que piensen los demás. Simplemente alzas la voz por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie lo hace mejor que tú", ha declarado.

El mandatario hebreo ha remarcado asimismo la "magistral" transformación económica impulsada por presidente argentino, pese la "resistencia política". "Es (algo) muy difícil de lograr (...). Y como alguien que ha experimentado una transformación, sé que es un halago sincero, que nace del corazón y de la mente", ha afirmado.

Por su parte, Milei ha recibido con "honor" las palabras de su interlocutor, de quien ha señalado que es --a su juicio-- "uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo".