El Gobierno de Milei amplía denuncias por actividades petrolíferas ilícitas cerca de las Malvinas

Archivo - El portavoz del Gobierno argentino, Adrian Ravier - Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina liderado por el presidente Javier Milei ha anunciado que se presentarán "nuevas denuncias" contra empresas e individuos que promuevan actividades petrolíferas ilícitas en las inmediaciones de las islas Malvinas sin permiso de Buenos Aires.

"Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la ley 26.659 que prohíbe la actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización. Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías", ha anunciado el portavoz del Gobierno, Adrian Ravier, en rueda de prensa.

Asimismo, ha indicado que Buenos Aires seguirá "utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de Argentina sobre las islas".

El diario argentino 'Clarín' ha revelado que el fiscal Carlos Stornelli ha imputado este martes a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, por la presunta extracción de petróleo en aguas próximas a las Malvinas.

Esto se produce después de que la oficina del presidente Javier Milei informara en un comunicado la pasada semana que el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, presentaría una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", indicó en un comunicado.

El Ejecutivo argentino anunció más tarde "el inicio de procedimientos sancionatorios" contra "15 sujetos adicionales" que habrían violado las prohibiciones establecidas por la ley argentina, que se suman a "los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos", sin detallar nombres ni identidades concretas.

Reino Unido ha señalado en un comunicado este martes que "respalda plenamente el derecho de los habitantes de las islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio de su propia economía", empleando así el nombre que da Londres al archipiélago.

"Las islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno de Reino Unido no alberga dudas sobre la soberanía británica respecto a las islas y las zonas marítimas circundantes. No debatiremos sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo deseen", ha indicado.

MEDIACIÓN DE EEUU

El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, ha apoyado este mismo martes una hipotética mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el magnate sugiriera que las partes en conflicto le contactarán y "probablemente podrá resolver" la crisis.

"Siempre es bueno tener amigos que generen un diálogo. Nosotros estamos buscando el diálogo históricamente con Reino Unido, que se ha negado a tener esto en contra de lo que han sido las disposiciones históricas de Naciones Unidas. Nosotros queremos sentarnos en la mesa", ha dicho en declaraciones a la prensa.

Milei, firme aliado de Trump, ha abierto una nueva fase en la disputa con Reino Unido por las Malvinas con el anuncio de sanciones contra empresas y personas que promuevan actividades petrolíferas en las inmediaciones de las islas sin permiso de Buenos Aires.

Esta cuestión ha traído de vuelta la guerra de diez semanas que libraron en 1982 ambos países por el control de la zona, un conflicto bélico que precipitó el final de las juntas militares argentinas y reforzó a Margaret Thatcher como jefa del Ejecutivo británico.