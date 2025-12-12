El teniente general Carlos Presti jura como ministro de Defensa de Argentina, primer militar en el cargo en democracia

El presidente de Argentina, Javier Milei, toma juramento del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, primer militar en el cargo en democracia - PRESIDENCIA DE ARGENTINA EN YOUTUBE

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tomado juramento este viernes al teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, un nombramiento inédito desde el regreso del país latinoamericano a la democracia.

El teniente militar ha jurado "por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo" el cargo para el que ha "sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto" de él "depende la Constitución". Desde primera fila, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, ha sido testigo de esta juramentación.

Presti ha acudido a la ceremonia con el uniforme militar puesto. Su nombramiento, que ha sido uno de los más polémicos de Milei, había despertado críticas de la oposición, si bien los más moderados le solicitaban que se retirara de las Fuerzas Armadas antes de asumir el cargo ministerial.

No obstante, el ya ministro había decidido quedarse "en disponibilidad", que implica que, terminado el periodo político, podría retomar la carrera militar, según ha informado el diario argentino 'La Nación'.

Presti ha sustituido en el cargo a Luis Petri, que ha pasado a la Cámara de Diputados. La semana pasada, Alejandra Monteoliva juró su cargo como nueva ministra de Seguridad después de que Patricia Bullrich dejara el cargo para ser la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado.