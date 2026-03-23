Argentina registró un aumento de 0,6% en su PIB durante el último trimestre y concluyó 2025 con un crecimiento de 4,4%

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ARGENTINA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina registró un crecimiento de 0,6% en el último trimestre de 2025, manteniendo el mismo ritmo de expansión que el período anterior, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este viernes.

Durante este trimestre, las exportaciones y el consumo privado experimentaron aumentos de 5% y 1,7% respectivamente, en términos desestacionalizados. En contraste, se observó una disminución de 1% en el gasto público y de 2,8% en la formación bruta de capital fijo.

Comparando anualmente, el avance del PIB argentino fue de 2,1% al finalizar el año, en comparación con el cierre de 2024. Las ventas de bienes y servicios al exterior subieron un 10,9%, mientras que las importaciones aumentaron un 10,1%.

Por otro lado, el consumo privado creció un 4,1%, aunque el consumo público descendió levemente un 0,1%. La inversión empresarial, por su parte, registró una caída de 2,1%.

Según el Indec, el crecimiento económico de Argentina alcanzó el 4,4% en 2025, confirmando las cifras adelantadas a fines de febrero por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este resultado positivo contrasta con las caídas del PIB de 1,3% en 2024 y de 1,9% en 2023.