La inflación de Argentina desciende hasta el 31,8% interanual en septiembre

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó en el 31,8% interanual en septiembre, por debajo del 33,6% registrado en el mes de agosto, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Solo en el noveno mes del año, la inflación se ubicó en el 2,1%, lo que supone un repunte de dos décimas respecto al mes anterior y su nivel más alto desde abril (2,8%), mientras que en el acumulado del ejercicio se situó en el 22%.

Por divisiones, el sector de la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles repuntaron un 3,1% debido al encarecimiento del alquiler de vivienda, y también la educación registró un alza de costes del 3,1%.

En contraposición, la recreación y cultura fue el ámbito que menos variación registró en septiembre (1,3%), seguido de los restaurantes y hoteles (1,1%).