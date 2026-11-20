Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este viernes que "durante décadas" su país "ha vivido detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas", en un discurso que ha celebrado el lanzamiento de la marca de automóviles norteamericana Tesla en el país.

Durante su discurso, el presidente ha alabado la apertura de su economía al exterior y ha aprovechado para criticar a los anteriores Gobiernos por "cerrarse al mundo y ver pasar el progreso desde fuera".

"Nos fuimos marginando del comercio mundial, asustados de lo que venía más allá de las fronteras (...) De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno(..) Ese supuesto modelo eligió a unos pocos ganadores y condenó a los otros a ser unos perdedores", ha resaltado el mandatario durante su turno de palabra.

En cuanto a la entrada de la compañía fundada por el magnate Elon Musk en el mercado interior, Milei ha resaltado que el ciudadano argentino es "amante de los fierros" y que su gabinete no podía permitirse "continuar privándolo de su libertad" por una supuesta "barrera ideológica".

"Por eso abrimos la economía, eliminamos el impuesto país y derogamos los impuestos internos a los automóviles, y han empezado a llegar marcas que antes solo veíamos en Brasil y Uruguay", ha manifestado durante su intervención.

En su mensaje, el presidente de Argentina ha destacado que el acuerdo alcanzado con Tesla constituye una "inversión pensada en décadas" y una apuesta que "vive para el futuro", en una intervención dirigida a su electorado a menos de un año de las próximas elecciones generales y en un contexto en el que distintos sondeos sitúan por detrás al candidato oficialista y reflejan una desaprobación mayoritaria hacia la gestión del Ejecutivo.

Milei trabaja a contrarreloj tras el estancamiento que ha sufrido su agenda legislativa en las últimas semanas, en un escenario marcado por el repunte del desempleo, una desaceleración del crecimiento económico y una inflación persistente. Ante este panorama, el inquilino de la Casa Rosada ha impulsado un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias del próximo año, una medida con la que el mandatario busca reforzar sus opciones de reelección frente a una oposición fragmentada.