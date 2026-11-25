Archivo - Bandera de la República Argentina ondeando en Buenos Aires. - Julien Delfosse / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El riesgo país de Argentina ha superado este miércoles la barrera de los 1.100 puntos frente a los 1.094 enteros en los que cerró el martes, jornada durante la que alcanzó máximos no vistos desde hace trece meses a cuenta de los datos que apuntan a una recesión.

El índice que mide la confianza de los inversores en la deuda argentina ha llegado a avanzar, así, casi un 2,5% en la tarde, si bien retrocedía un 2,38% sobre las 21.00 hora peninsular española, hasta los 1.068 puntos.

Esta cifra contrasta con el entorno de los 400 enteros de mediados de julio y equivale a una subida del 38% solo en lo que llevamos de mes. Esta dinámica nace de las dudas de los mercados con la gestión de Javier Milei y la continuidad de sus reformas una vez se celebren elecciones presidenciales el próximo octubre, cuando optará a un segundo mandato.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha constatado que la actividad económica argentina cayó en septiembre un 1,2% en comparativa interanual pese a haber aumentado un 1,1% desde agosto. Dicha mejora ha sido insuficiente para contrarrestar el desplome del 2,5% de julio y el tímido incremento del 0,4% de agosto.

Además, en el séptimo y octavo mes de 2026 la actividad ya se había dejado un 1,5% y 1,6% anual, respectivamente. Esto supone encadenar tres meses consecutivos de bajadas, algo que no ocurría desde septiembre de 2024, y que el crecimiento acumulado hasta finales de septiembre se haya recortado al 1% desde el 2,2% de junio.

Cabe recordar, en cualquier caso, que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec es una métrica indirecta de la evolución del PIB. La lectura correspondiente al tercer trimestre no se conocerá hasta el 16 de diciembre.

En un plano más general, el riesgo país de Argentina también se ha visto salpicado por la corrección bursátil del valor de las tecnológicas estadounidenses, la salida de capitales de Brasil tras la victoria en segunda vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva, el dato de inflación de EE.UU. o la resurreción de la guerra arancelaria.