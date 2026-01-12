ARGENTINA.- Argentina logra extinguir 22 incendios de los 32 que arrasaron 15.000 hectáreas en la Patagonia

Un grupo de brigadistas trabaja en la contención del fuego en la provincia argentina de Chubut - AGENCIA FEDERAL DE EMERGENCIAS DE ARGENTINA

ARGENTINA, 12 Jan (EUROPA PRESS)

El Gobierno argentino anunció que de los 32 incendios registrados recientemente en la Patagonia, 22 se extinguieron completamente. Esta serie de siniestros devastó más de 15.000 hectáreas, con la Provincia de Chubut como la más golpeada, concentrando 80 por ciento de los fuegos y manteniendo activos los principales focos de incendio.

Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, destacó la labor de los 295 brigadistas que combatieron las llamas, a través de una publicación en su cuenta de X, resaltando también la colaboración y los recursos provistos por distintas áreas del gobierno para combatir el desastre.

El presidente Javier Milei, amplificando el mensaje de Adorni, extendió un agradecimiento a quienes contribuyeron en las tareas de extinción y destacó la heroicidad de bomberos, brigadistas y voluntarios. Por otro lado, la situación en Chubut continúa siendo crítica, con 11.970 hectáreas ya consumidas por el fuego, especialmente alrededor de Puerto Patriada, aún con focos activos pese a las lluvias recientes. Las condiciones de riesgo extremo persisten debido a vientos intensos, altas temperaturas y baja humedad.

En tanto, el gobernador de la Provincia de Chubut, Nacho Torres, confirmó la intencionalidad de los siniestros y adelantó acciones legales contra los responsables. La crisis ha dejado graves consecuencias, incluyendo un herido con quemaduras severas, ocho personas evacuadas en Epuyén, y afectaciones en viviendas y complejos turísticos. Además, las localidades de Epuyén y Cholila enfrentan cortes de electricidad, aunque se espera la restitución del servicio en breve.

Actualmente, 581 personas entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios, continúan trabajando sin descanso. Torres destacó el apoyo recibido de otras Provincias y del Gobierno central, reflejando un esfuerzo conjunto ante esta emergencia.